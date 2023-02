Põhjaliku verevahetuse teinud Narva Trans võib pakkuda igasuguseid üllatusi

"Loodame hooaja alguses alati parimat, aga eks mängud näitavad, milleks see meeskond tänavu võimeline on," ütles elukogenult Narva Transi president Nikolai Burdakov, kes on meeskonda uueks hooajaks kokku sättinud juba üle 30 aasta. Peale Transi on vaid Tallinna Flora Eesti taasiseseisvumise järel kõigil aastatel meistriliigas mänginud.