ÜLO KAASIK ⟩ Hoogsa hinnatõusu kriisirohi

Sellises olukorras on keskpanga ülesanne tagada, et kiire hinnatõusutempo majanduses ei juurduks. Et ei tekiks liiga kõrgeid hinnatõusu ootusi, mis võivad põhjustada hinnatõusu-palgatõusu spiraali. See oleks olukord, kus kiire hinnatõus põhjustab suuremaid palganõudmisi, mida ei toeta tootlikkuse kasv ning mis sunniks ettevõtteid kasvanud kulude tõttu toodete hindu tõstma, mis omakorda viib jälle selleni, et töötaja nõuab palka juurde ja nii edasi.

Aasta lõpus nägime inflatsioonitempo aeglustumist. See on aga ikka veel kordades kõrgem 2% tasemest, mis on keskpanga eesmärk pikemas vaates, milleni jõudmine võib aega võtta mõne aasta. Inflatsiooni soodustab muu hulgas tugev seis euroala tööturul, mis tekitab survet palgatõusuks, ning algselt arvatust tagasihoidlikum majanduskasvu pidurdumine, mis oleks aidanud inflatsiooni ohjeldada. Lisaks kahjuks ka valitsuste eelarvepoliitika, mis töötab ulatuslike toetusmeetmetega Euroopa keskpanga rahapoliitikale vastu.

Sama olukord on Eestis. Erinevalt ajutise loomuga koroonakriisist, kus toetused võimaldasid vältida muidu eduka ärimudeliga ettevõtete pankrotte ja hoida alles töökohtasid, pole osa praeguse kriisi tegureid ilmselt ajutised, näiteks Venemaa katkenud energiatarned Euroopasse. Struktuursed muutused vajavad teistsugust lähenemist, leevendus üksi ei ole lahendus. Püsivate muutustega on vaja kohaneda ja seda peavad tegema kõik majanduse osapooled. Seetõttu on mõistlik jagada toetusi ajutiselt ning need peaksid olema hästi läbi mõeldud ja suunatud. Vaja on investeeringuid ja struktuurseid muutusi valdkondades, kus tootmine pole praegu piisav või tarneraskused suruvad hindu üles.