Aina rahvusvahelisemaks muutuv Narva Trans pole veel silma pähe saanud

Hingetõmbeaeg tuleb Transile kasuks ka selleks, et harjutada kevade saabudes mängimist suurel väljakul. Kui enamik meistriliiga meeskondi on saanud talvel harjutada täismõõtmelistes jalgpallihallides, siis Narva meeskond on teinud seda umbes kolmandiku suuruses hallilaadses paigas. Meeskonna uus peatreener Sergei Terehhov sõnas jalgpalliportaalile Soccernet, et viis viie vastu mängus võiks Trans olla teistega konkurentsivõimeline, täiskoosseisus ja suurel platsil veel aga mitte.