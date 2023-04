Eneli Jefimova kindlustas uue Eesti rekordiga pääsu Pariisi olümpiale

Jefimovast kiiremini on selle distantsi tänavusel hooajal läbinud vaid kaks Euroopa naisujujat.

Audentese spordigümnaasiumi kümnendas klassis õppiva Eneli Jefimova treener Henry Hein ütles Õhtulehele, et uut arengusammu aitas teha edukas treeninglaager tänavu talvel Hollandis, kus olid väga head harjutamistingimused.

Nüüd siirdub Jefimova treeninglaagisse Türki, kus jätkub valmistumine tänavu suvel toimuvateks juunioride ja täiskasvanute maailmameistrivõistlusteks. Eelmisel aastal jõudis ta täiskasvanute maailmameistrivõistlustel kahel alal esikümnesse. 100 meetri rinnuliujumises sai ta üheksanda koha ja poole lühemal tuli koguni kuuendaks. See on parim tulemus, milleni on Eesti ujujad pärast taasiseseisvumist maailmameistrivõistlustel jõudnud. 2021. aasta Tokyo olümpiamängudel sai tollal vaid 14aastane Jefimova 100 meetri rinnuliujumises 16. koha.