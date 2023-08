Kurioosne lugu: Narva Transi fännile kallale läinud Nõmme Kalju jalgpallur võeti Narva meeskonda

Ida-Virumaalt pärit ja varem ka Sillamäe Kalevis mänginud 28aastane Volkov oli jälgimas Tallinnas peetud Transi kohtumist Floraga, mille narvalased üllatuslikult 4:1 võitsid. Möödudes tribüünil Fjodorovist, tekkis Volkovil temaga alguses sõnelus ja seejärel läks Volkov juba talle ka kätega kallale. Turvamehed toimetasid ta staadionilt minema. Nõmme Kalju, kelle ridades on Volkov tulnud ka Eesti meistriks, lõpetas sellise käitumise pärast tema lepingu.

Narva Transi tegevjuht Konstantin Burdakov ütles, et nad lahendasid konflikti ja tahavad jätta selle minevikku. "Aleksandr on esmajoones hea jalgpallur, kes kindlasti tugevdab meie meeskonda," ütles ta Volkovi kohta, kes on meistriliigas osalenud 266 mängus ja löönud 71 väravat.