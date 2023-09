Eneli Jefimova tuli juunioride maailmameistriks

Jefimova ütles pärast võidukat ujumist ERRile, et tunded on pigem positiivsed, aga kindlasti ka natukene negatiivsed, kuna tal ei õnnestunud finaalis teha nii, nagu plaanis. "Eelujumise aeg jäigi parimaks. Aga ikkagi: kuld on kuld ja olen selle üle väga õnnelik. See on ka Eesti esimene medal juunioride MMilt, mis teeb mind väga rõõmsaks," ütles ta.