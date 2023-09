Kuumuse ja niiskusega võitlev Aet Kiisla on nelja päevaga jooksnud juba 350 kilomeetrit

Senise tempos jätkates ei ole Kiisla veel kaotanud võimalust ületada Balatoni järve ääres 899meetrisel ringil tiirutades kolmapäeva pärastlõunaks Eesti naiste rekord kuue päeva jooksus, mis kuulub 537,52 kilomeetriga Kadri Pooritsale. Selleks tuleks kahel viimasel päeval läbida ligemale 90 km ööpäevas.

Jooksmise muudab raskeks palavus, mis küünib päeval 27-28 kraadini, ja lisaks on õhuniiskus suur ning "päike näksib teravalt", nagu märkis Kiisla ühismeedia postituses.

Kiisla püüdis esimestel päevadel tagasi hoida ja rohkem magada. Massööri hinnangul olid tema säärelihased esimestel päevadel väga heas korras ja ultrajooksjate kurje vaenlasi, ville, polnud veel tekkinud. "Lihased on fantastilises seisus. Kardan, et varsti kuulutavad massöörid mu simulandiks ja ei raiska mu peale aega. Tegelikult on heade lihaste taga palju ettevalmistust, säästlik jooksutehnika ja kindlasti seesama massaaž," märkis ta.

Päevase palavuse tõttu on Kiisla nihutanud oma jooksmist ka rohkem öötundidele. Nii läks ta esmaspäeval rajale kell kolm öösel ja jooksis jutti viis ja pool tundi. Päeval liigub ta rajal põhiliselt kõndides. Jookseb hilisõhtul ja varahommikul. "Higi jookseb ojadena ka hommikul ja õhtul," märkis ta. "Võib-olla on mu pausid liiga pikad, aga padupäikese all pikalt pingutada ei tundu mõistlik."

Eelmisel aastal jäi Kiislal samal võistlusel Eesti rekordist puudu vähem kui 23 kilomeetrit. Kiisla rääkis enne Ungarisse sõitu, et kaks eelmist korda, mil ta on samal võistlusel osalenud, on olnud heaks kooliks, kus õppida tundma, kuidas sellist katsumust kõige targemalt läbi teha.

Ränk võistlus kestab kuni järgmise kolmapäevani kella 13ni.

Esmaspäeval kell 13 ehk nelja ööpäeva järel oli võistluse liider ungarlane Beda Szabolcs läbinud üle 600 kilomeetri. Naiste parim, ungarlanna Viktoria Brown jäi temast maha vähem kui 70 kilomeetriga. Aet Kiisla oli nelja ööpäeva järel 60 osaleja seas 41. kohal ja naistes 12. kohal.