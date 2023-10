Pilk Moller Auto Viru esinduse tulevikku: tutvuge meie uue juhiga − Viru esinduse tegevjuhi Roman Šindiniga

Uus tegevjuht on seadnud järgmise viie aasta peamiseks eesmärgiks meeskonna hoidmise, motiveerimise ja arendamise. Ta soovib, et Moller Auto Virul oleks nelja lähima maakonna suurima kasutatud autode valikuga müügiplats, et ettevõte suudaks tagada oma professionaalsusega klientide rahulolu kolme marki autode hooldamises ja remontimises ning oleks piirkonna liider uute autode müügis.

Küsisime uue tegevjuhi käest, kas tal on mõni erakordne idee, kuidas Moller Auto Viru saaks teiste autosalongide seast silma paista. Tema vastus on inspireeriv: "Meie teenindus pakub midagi erilist. Meil on eraldi diagnostikaruum, kus saame kliendile turvaliselt näidata ja selgitada just tema auto spetsiifilisi omadusi ja hooldusvajadusi. Üks meie silmapaistvaid lisaväärtusi on ka lai valik elektriautosid, mis on meil alati müügis ning millega on võimalik iga päev proovisõitu teha. Elektriautod on kiiresti populaarsust kogumas ning meie klientidel on võimalus neid katsetada ja proovida, seeläbi loodame nende müügiga muuta piirkonna rohelisemaks ja liikumise loodussõbralikumaks."