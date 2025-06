Kogenud õpetaja päeva pealt vallandamine läks lasteaiale kalliks maksma

Kivirand omakorda rääkis aprillis Põhjarannikule, et direktori väited sisaldavad tema kohta valet ja vallandamise tegelik põhjus olevat selles, et olles valitud õpetajate esindajaks, edastas ta direktorile õpetajate kogutud probleeme ja küsimusi ning keeldus ütlemast, kellelt need on tulnud.