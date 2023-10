Eneli Jefimova tõi Kohtla-Järve ujula rekordite tabelisse

Eneli Jefimova on vaatamata noorele eale jõudnud kolmel korral täiskasvanute maailmameistrivõistlustel finaali ning osalenud Tokyo olümpiamängudel, kus ta sai 100 meetri rinnuliujumises 16. koha. Ta on üks väheseid Eesti sportlasi, kes on kindlustanud endale pääsu järgmisel aastal Pariisis toimuvatele olümpiamängudele. Ta on tulnud korra juunioride maailmameistriks ja kuus korda juunioride Euroopa meistriks.