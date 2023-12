Spordiliit Jõud valis Erich Petrovitsi aasta tegijaks

Aasta tegija tiitli pälvis Petrovits eelkõige peakohtuniku töö eest tänavustel Lääne-Virumaal toimunud Eestimaa suvemängudel, kus ta sai suurürituse koordineerimisega suurepäraselt hakkama. "Mängud õnnestusid väga hästi ning korraldus sujus. Erichi tegevus spordivaldkonnas on ületanud oma linna ja maakonna piirid," tõi ka spordiliit Jõud Petrovitsi puhul esile, et ta tegutseb aktiivselt kogu Virumaa spordielu korraldamisel. Lisaks Jõhvi spordiobjektide haldamisele on ta ka Lääne-Virumaa spordiliidu esimees.