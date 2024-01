Piir Narvas suletakse veebruarist alates kõigile sõidukitele

"Töökoormuse vähenemise tõttu piiripunktis oleme otsinud lahendusi ka sellele, kuidas meie ametnikke parimal võimalikult moel rakendada. Täna on piiripunktis tööl ligi sada ametnikku. Veebruaris jääb piiripunkti tööle 80 ametnikku ning ülejäänud täna piiripunktis töötavad inimesed saavad võimaluse asuda tööle PPA sees olevatele vabadele ametikohtadele. Meie soov on, et keegi neist inimestest PPAst ei lahkuks. PPAs on täitmata ametikohti ning me pakume kõigile võimalust asutuses jätkata. Eeskätt on meie soov tugevdada valvet rohelisel piiril," selgitas Kommusaar.