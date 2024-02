Pärnust pärit Kotkasele, kes nüüd perega Ida-Virumaal elab, oli üheks suuremaks üllatuseks, et siin on sportimiseks ja aktiivseks elluviisiks nii head ja mitmekülgsed võimalused. Seda nii täiskasvanutele kui ka lastele.

Valitsuse esindaja Ida-Virumaal, suusasõber Jaanus Purga on samuti toonud ühena paljudest põhjustest, miks Ida-Virumaal on hea elada, välja siinsed sportimisvõimalused. Ühe näitena nimetab ta Jõhvist vaid veerandtunnise autosõidu kaugusel asuvaid suusaradasid Pannjärvel. Need on kogu talve hästi hooldatud ja valgustatud. "Lisaks on seal piisavalt ruumi ja privaatsust. Sellist asja nagu pealinna suusaradadel, kus enamasti on üks suusataja teise küljes kinni, siin ei ole," märgib ta.