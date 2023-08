Linderi sõnul on probleem see, et mõned aastad tagasi valminud Wiru spordikeskus on küll linna au ja uhkus, kuid selle potentsiaali pole siiani suudetud realiseerida ning keskus on praegu alakasutatud. "Hetkel on ta meil kivina kaelas, kuid meil on ootus, et temast saab meie linna arengu mootor, eriti sporditurismi osas," ütles ta.