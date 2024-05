Narva haigla otsib kõrgtasemel vene keelt valdavat majandusjuhti

Tööpakkumiskuulutuses kandidaatidele rangeid kvalifikatsiooninõudeid esitatud ei ole, ent välja on toodud mitmed eelkõige haridust, töökogemust, arvutioskust ja muud säärast puudutavad ootused. Muu hulgas torkab silma keeleoskuse nõue: haigla tulevane majandusjuht peab eesti keelt valdama vähemalt B1-tasemel, vene keelt aga C1-tasemel.

Säärased nõuded tunduvad volikogu opositsioonifraktsiooni Respekt esimehele Jana Kondrašovale kahtlased. Tema usub, et see vaid paar nädalat kehtiv töökuulutus on puhtformaalne ja koostatud juba välja valitud konkreetsele inimesele, tõenäoliselt mõnele kohalikule poliitikule.