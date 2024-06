Aasta kooliks valitud Jõhvi gümnaasiumi abituriendid: "Hea, et võidu lõpuks ära tõime!"

Paistab silma valikute rohkusega

Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul on konkursi võit tunnistus, et Jõhvi gümnaasiumi puhul on tegemist Ida-Virumaal väga head eestikeelset haridust pakkuva tugeva ja mitmekülgse kooliga, mis paistab silma valikute rohkusega.

Valikmoodulid toetavad karjääri planeerimist, tõdes Jõhvi gümnaasiumi õppejuht Julija Kovaltšuk. "Nii et mida suurem valik, seda parem õpilastele. Võiduvideos näitasimegi erinevaid võimalusi, mida õpilastele pakume. Seal on näha, et tunnid on väga praktilised ja tunde annavad oma ala spetsialistid."

Kovaltšuki sõnul on õppetöö mitmekesine tänu partneritele, vastasel juhul ei saaks õppetööd nii hästi praktilise eluga siduda. "Meie õpilased käivad praktikal nii haiglas kui ka päästekeskuses. Oma päästeautot me ei saa osta ja pole ka mõtet, kui on sellised toredad partnerid."

Teadmiste kõrval on oluline inimlikkus

Kõige tugevamateks mooduliteks ongi gümnaasiumis kujunenud sisejulgeolek ja meditsiin, mis on õpilaste hulgas ka väga populaarsed.

"Jätkame ka sotsiaalteaduste ja õpetajahariduse mooduliga, sest meile on auasi hoolitseda õpetajate järelkasvu eest, keda ootame tulevikus Ida-Virumaale tagasi," ütles Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait. "Anname tugeva teadmiste pagasi, tänu millele saavad õpilased sisse ülikoolidesse, aga minu jaoks on kõige tähtsam, et meie lõpetajatel on süda õiges kohas − meie esimene põhiväärtus on inimlikkus," lisas ta.