Ida-Viru loovad naised saavad arendada hobist äri

Mentorprogramm "Creative Bloom" panustab Ida-Viru naiste ettevõtlikkusse. Sobilik kandidaat on aktiivne naine, kes juba praegu loomevaldkonnas eraisikuna hobi korras midagi teeb, meisterdab või loob, selgitas Ida-Viru ettevõtluskeskuse loomemajanduse projektijuht Kersti Liiva.

"Meil on päris palju naisi, kes vaikselt omaette nokitsevad, teevad ilusaid ja huvitavaid tooteid, mida nad tuttavatele kingivad või müüvad, ja kellel on potentsiaal liikuda järgmisele arenguastmele. Programmis saab mentoritelt tuge ja julgustust ning vajalikud teadmised, et hakata tegutsema loomeettevõtjana," lisas ta.

Osalejateks võivad olla ka naised, kes on hiljuti loonud mõne organisatsiooni (nt MTÜ, OÜ, FIE), aga eelkõige on oodatud eraisikud, kes peavad olema valmis hiljemalt programmi lõpuks avama oma ettevõtte. "Ettevõtluse teemat me mentorprogrammis kindlasti käsitleme. Näeme, et inimestel on palju küsimusi ettevõtte asutamise kohta," rääkis Kersti Liiva.

Tegevused kord kuus

Tegevused algavad septembris ja toimuvad kord kuus kuni järgmise aasta oktoobrini. Programm sisaldab kuut mentorklubi kohtumisi, kaht kahepäevast koolitust (tootearendus ja teenusearendus) ning kaht õppereisi.

"Samal ajal stardib kaks gruppi: üks Ida-Virus ja teine Lätis Vidzemes. Programmis on ette nähtud kaks ühist õppereisi. Ühel korral läheme külla lätlastele, teisel korral naisettevõtjatele Haapsallu. Loodame, et tekib mitut pidi naiste võrgustik, nii üle maakonna kui ka rahvusvaheliselt," selgitas Ida-Viru loomeklastri juht Piia Tamm.

Mentorprogramm toimub eesti keeles, Läti partneriga suheldes kasutatakse ka inglise keelt. Peamiselt toimuvad projekti tegevused ja üritused Jõhvis ning selle lähiümbruses.

Eelduseks on aktiivne osalemine

Korraldajad on seadnud tingimuseks, et kõikidest programmi üritustest peab osa võtma vähemalt 80% ulatuses.

"Sellega soovime inimesi natuke distsiplineerida. Me ei tahaks, et inimesed teevad programmis osalemise otsuse kergel käel, aga pärast selgub, et nad kohale ei jõua. Teine põhjus on see, et mida rohkem tegevustes osaleda, seda suurema kasu saab," ütles Kersti Liiva.

Kandideerimine mentorprogrammi on avatud kuni 23. juunini (k.a).