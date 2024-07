Voka tähistab triatloniga Eesti spordiajaloo tähtsündmust

Stardinimekirjas on üle saja osaleja. Nende seas on ka Aadu Peki pojad Tiit ja Tõnu, kes on Eestis tuntud spordiharrastajad, aga ka näiteks Eesti Panga president Madis Müller ja Vokast pärit Eesti korvpallikoondise ja jalgpallikoondise füsioterapeut Priit Lehismets ning aastaid tagasi Eesti triatleetide paremikku kuulunud Marko Albert ja Priit Ailt.

Varasematel Voka triatlonidel osalenud Hanna Villberg, kes on seekord vabatahtlikuna korraldamisel abiks, tõdes, et Voka triatlon on kohalik kogukonnasündmus, kus löövad paljud Voka inimesed osalejate või korraldajate abilistena kaasa. "See on nii suuresti tänu Aadu Pekile, kes on Voka inimeste jaoks suur eeskuju, kuidas ka kõrges eas olla aktiivne, sellega on ta innustanud paljusid meie inimesi sporti tegema," sõnas ta lisades, et Andrus Lehismets on osanud triatloni eel Voka inimesi väga hästi üles kütta.