Kohtla-Järve valmistub tondilosse lammutama

Projekti esimeses etapis kuulus lammutamisele kuuluvate majade nimekirja 13 hoonet, ent Vahtra 8 ja Uus tn 9a paiknevad majad jäeti sellest välja, kuna need ei vasta projekti tingimustele. Möödunud nädalal said ka Uus tn 11 asuva maja elanikud teate, et neidki ei hakata esialgu kuskile ümber kolima.