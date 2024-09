Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava

Vladimir Tšužas kaebas pressinõukogule, et artikli pealkiri tekitab negatiivse kuvandi loo ühest poolest ning lugeja saab pealkirjast aru, et Kohtla-Järve linnavõim likvideeris poliitilise rivaali ja see oli OSK Grupi juhatuse liikme tagasikutsumise peamine põhjus. Kaebaja kinnitusel see tegelikult tõele ei vasta, sest OSK Grupi juhatuse liige kutsuti tagasi järelevalve tulemustele tuginedes, mitte seepärast, et ta on kellegi konkurent.

Kaebaja leidis samuti, et leht ei kirjeldanud sündmusi objektiivselt, vaid lõi Kohtla-Järve linnavõimust tahtlikult negatiivse kuvandi. Lisaks on moonutatud ka tõde − linnavalitsus tagasikutsumisega ei tegelnud. Kaebaja lisas, et juhatuse liikme kutsus tagasi ettevõtte nõukogu.

Põhjarannik vastas pressinõukogule, et OSK Grupi kui munitsipaalettevõtte nõukogu on Kohtla-Järve linna juhtimise praktikas poliitiline organ ning lahutamatu osa linnavõimust: pisut rohkem kui kuu pärast viimast võimuvahetust kutsus Kohtla-Järve praegune linnavalitsus oma korraldusega tagasi kõik senised OSK Grupi nõukogu liikmed ning määras uuteks nõukogu liikmeteks Vladimir Tšužase, Valeri Korbi ja Sergei Butšinski, kes on volikogu liikmed ja kuuluvad võimuliitu. Leht leiab, et sellest tulenevalt on munitsipaalettevõtte nõukogu otsust igati asjakohane üldistatult pidada linnavõimu otsuseks.

Artiklis on ajaleht andnud sõna kolmele linnavõimuga seotud inimesele ja pakkunud võimalust selgitada konkreetselt munitsipaalettevõtte juhi tagandamise põhjusi. Toimetus tõi artikli tasakaalu huvides pealkirjas esile fakti, et linnavõimud tagandasid linna munitsipaalettevõtte juhi ametist poliitilise konkurendi. Leht märkis, et see vastab tõele, sest tagandatu kuulub opositsiooni.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, vaid vastab loos kirjeldatule. Pressinõukogu leiab, et artikkel ei loo linnavõimust negatiivset kuvandit ega moonuta tõde: linnavõim on juhatuse liikme tagasikutsumisega otseselt seotud, sest tegemist on munitsipaalettevõttega, mille nõukogus on koalitsioonipoliitikud.