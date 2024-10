Kristina Kallas: Ida-Viru õpetajate palgalisa on toonud regiooni üle kolmesaja uue õpetaja

"Eestikeelsele haridusele ülemineku reform on saanud eduka stardi ning eriti hea meel on näha, et Ida-Virumaa õpetajate kõrgem palgakoefitsient ka päriselt töötab. See on toonud regiooni üle 330 uue haridustöötaja − see võimaldab meil pakkuda igas Ida-Virumaa koolis kvaliteetset eestikeelset haridust," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.