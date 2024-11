Ida-Viru käsitöömeistrid läksid ühiselt välja mardilaadale

"Läheme esimest korda nende ettevõtjatega maakonda esindama ja kogemusi saama. Osalejad on sellest võimalusest väga elevil. Juba ettevalmistused messiks on meie omavahelist suhtlust üle maakonna toredasti arendanud," ütles Ida-Viru loomemajanduse projektijuht Kersti Liiva.

Üks Ida-Viru loomeklastri eesmärke on arendada ja toetada meie maakonnas loomemajandust, lisas ta. "Mardilaadal osalemine on meile ka väga vajalik õppereis, et näha, kuidas teised meistrid mujalt Eestist on oma tooteid arendanud ja neid külalistele esitlevad."