Tänavune "Jõulurõõmu kuulutus" kogub annetusi haruldasi haigusi põdevatele lastele

Akondroplaasia, müopaatia, Ohtahara sündroom, Jouberti sündroom, bulloosne epidermolüüs − need on vaid mõned haigused, mida esineb kahjuks ka Eestis.

Euroopas peetakse haigust haruldaseks, kui see esineb ühel juhul 2000st või harvemgi. Mõned haigused on koguni niivõrd haruldased, et ilmnevad vaid ühel lapsel miljonist. Peaaegu kõik geneetilised haigused on haruldased, kuid mitte kõik haruldased haigused ei ole geneetilised. Ning õnneks saab neist paljudest tõhusa raviga ka jagu, ent selleks vajalikud ravimid on väga kallid ja tervisekassa neid ei hüvita.