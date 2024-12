Raigi poolt hääletas 17 volikogu liiget, vastu oli kolm ja 11 ei hääletanud. Katri Raik lubas lühikeses tänukõnes teha kõik temast oleneva, et see koalitsioon püsiks vähemalt järgmiste valimisteni. On selge, et see pole lihtne, sest kõik tema poolt hääletanud saadikud pole ühinenud tema valimisliidu Respekt ja Mihhail Stalnuhhini valimisliidu Narva 2.0 vahel sõlmitud koalitsioonilepinguga.