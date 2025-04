Riik Maleva põhikooli endale ei taha, kuid nimetab kooli ümber toimuvat kahetsusväärseks

Veebruari lõpus kirjutas Kohtla-Järve Maleva põhikooli ametiühingu usaldusisik Helle Lensu koolipere nimel nii ministeeriumile, õiguskantslerile kui ka Kohtla-Järve linnavalitsusele, et kooli töö on häiritud sellest, kuidas linn on kahel korral korraldanud ebaõnnestunud konkursse direktori leidmiseks. Samas pole kooliperele selge, miks linnavalitsusele ei kõlba praegune koolijuht Eva Adamson, kes on juba kolm aastat olnud ametlikult direktori asendaja staatuses.