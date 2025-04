Valitsus kiitis heaks Jõhvi ja Toila valla ühinemise

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras teatas valituse pressibüroo vahendusel, et ühinemine on oluline, et tagada tugevam omavalitsus. „See vabatahtlik ühinemine loob Ida-Virumaale senisest oluliselt tugevama ja efektiivsema omavalitsuse, mis suudab ressursse tõhusamalt kasutada ning strateegilisemalt panustada piirkonna arengusse. Tugev ja hästi toimiv regionaalne keskus nagu uus Jõhvi vald on oluline kogu Eesti konkurentsivõime ja tasakaalustatud arengu seisukohast. See on hea näide sellest, kuidas kohalik initsiatiiv võib viia parema ja efektiivsema valitsemiseni Eestis,“ lausus ta.