JÕHVI RAHVAS SAAB HÄÄLETADA Kas valgustada viadukt või panna tänavatele kiirustablood?

Rekordarv ettepanekuid

Tänavu laekus rekordarv ettepanekuid, mis vallavanema sõnul näitab, et kogukond on järjest enam valmis kaasa mõtlema. "Samuti on kasvanud ettepanekute sisuline kvaliteet, mis viitab sellele, et inimesi tõepoolest huvitab, kuidas oma kodukohta veelgi paremaks muuta."

"Ettepanekuid on aastate jooksul mitmeid, kuid kõige värvikamad, mis on ajapikku ka teostust saanud, on näiteks Kose külaplatsi korrastamine, millele on järjepidevalt tähelepanu juhitud − mitmel aastal on tehtud ettepanekuid selle arendamiseks, neist mõni on leidnud ka rahastust. Tänu kogukonna järjepidevale tööle on vallavalitsusel olnud võimalik senisest paremini murekohtadega tegelda − näiteks on eemaldatud ohtlikke rajatisi ning arendatud liikumisväljakut," rääkis Toomel.