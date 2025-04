Kulupõletajat ootab sama suur karistus kui joobes juhti

Kevadel lõket tehes ei arvesta inimesed sageli, et see võib kontrolli alt väljuda ning kiirelt leviv tuli võib ohtlikuks saada nii inimestele, loomadele kui ka hoonetele.

Kuigi kulu põletamine on keelatud aasta ringi, ei pea osa inimesi keelust kinni, aga nad ei tea, et selle eest on karistusena ette nähtud sama suur trahv, kui näeb liiklusseadus maksimumtrahvina ette alkoholijoobes sõidukijuhtimise eest.