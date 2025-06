Jõhvi kergejõustikuõhtul viskab oda valitsev Euroopa meister

29aastane Victoria Hudson võitis kulla mullu Roomas toimunud Euroopa meistrivõistlustel, lennutades oda 64,62 meetri kaugusele. See oli ühtlasi tema esimene medal rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Paar kuud hiljem toimunud Pariisi olümpiamängudel andnuks selline tulemus hõbemedali, kuid Hudsonil ebaõnnestus eelvõistlus ja ta ei pääsenud finaali.

Hudsoni isiklik rekord 66,06 pärineb samuti eelmisest aastast ning sellega oli ta mulluses maailma hooaja edetabelis neljas ja Euroopas esimene.

Tänavuse hooaja avavõistlusel Hiinas vigastas ta selga, kuid nüüdseks on see terviseprobleem seljatatud ja mai lõpus sai ta Tenerifel kirja ka esimese 60 meetri viske − 60,63 meetrit − ning Continental Touri võidu, alistades teiste seas 2016. aasta olümpiavõitja Sara Kolaki Horvaatiast. "Visked olid head ja tunnen end hästi," edastas Hudson oma veebilehel, märkides, et praegu on tema jaoks tähtis koguda septembris Tokio maailmameistrivõistlustele pääsemiseks vajalikke reitingupunkte. Ka Jõhvis 21. juunil toimuv võistlus annab selleks hea võimaluse.

Jõhvis soovivad korraliku punktinoosi saada ka Bahama rekordinaine Rhema Otabor (isiklik rekord 64.19), kel on tänavusest hooajast kirjas juba tulemus 61.94, ja korduvalt Euroopa ja maailmameistrivõistluste finaali jõudnud lätlanna Lina Muze-Sirma, kelle isiklik rekord on veelgi tugevam − kaks aastat tagasi visatud 64.87.

Tugevas konkurentsis sihib head viset ka Eesti viimaste aastate parim odaviskaja Gedly Tugi, kelle isiklik rekord on 60.65. Et ta on rekordilähedases vormis, näitab, et tänavu maikuus viskas ta oda 58,96 meetrit.