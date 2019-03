Mannima võitis 15. meistrikulla, Uustalu esimese medali täiskasvanute seas

Tatjana Mannima tunnistas finišis, et kuigi konkurentide kannult raputamine õnnestus nii nagu ta plaanis, oli tempo hoidmine pehmel ja vesisel rajal küllaltki raske. "Olen väga rahul, et sain siiski võidu kätte," sõnas Mannima andes mõista, et kavatseb harrastajana ka tulevikus harjutada ja kui järgmisel aastal tahavad nooremad teda Eesti meistrivõistlustel alistada, siis peavad nad rohkem treenima.