Jõhvi spordihalli korvivõrk rändas Kadrinasse

HITO/Karjamaa juhtis finaalmängus viimast korda, kui mängust oli kulunud alla viie minuti: 12:11. Siis läksid Kadrina Karud ette ja hakkasid vahet suuremaks kerima. Enne viimast veerandit kui Kadrina juhtis 17 punktiga, manitses nende peatreener Andres Sõber, et mängida on veel kümme minutit ja HITO/Karjamaa karistab lõdvaks laskmise kiiresti ära. Kadrina mängijad jätsid Sõbra sõnad hästi meelde ega andnud viimasele veerandile vastasele lootusepoegagi.

Nagu karta võis, oligi HITO/Karjamaal kõige rohkem tegu Kadrinaga veebruaris liitunud ameeriklase Gregory Fosteri pidurdamisega, kes tõi finaalis 36 punkti, neist suure osa läbimurretest. Et tegu pole sugugi mitte soolotsejaga, kinnitab, et temalt tuli finaalis koguni 8 resultatiivsest söötu.

Jõhvi publik sai palliplatsil näha ka juuni alguses 48aastaseks saavat vanameistrit, omaaegset Eesti koondise ühte liidrit Get Kullamäed, kelle Andres Sõber meelitas samuti mõned kuud tagasi varnast ära võtma kossuketse, mis olid seal juba ligemale kümme aastat rippuinud. Kullamäe tegi finaalis kaasa üle kümne minuti ja korra said huvilised näha ka tema firmanumbrit - tabavat viset kolmepunkti joone tagant. Lisaks viskas ta sisse ka kaks vabaviset ja tõi kokku 5 punkti.

Gert Kullamäe ütles pärast kohtumist Põhjarannikule, et on tänulik Andres Sõbrale kutse eest ühineda Kadrina meeskonnaga. "Spordis loeb emotsioon ja seda on selles meeskonnas kõvasti. Alati on hea, kui veel võidad ka midagi. Igati lahe värk!" tundis 18 aastat Eesti koondisesse kuulunud ja aastaid tagasi nii NSV Liidu, Leedu, Hollandi kui Belgia meistriks tulnud mängumees nüüd rõõmu Eesti teise liiga võitmisest.