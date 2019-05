Suurõppus teeb Ida-Viru kevade tormiliseks

Sõda ei peeta tänapäeval mitte ainult tankide, vaid ka ekskavaatoritega, mis jalaväele kaevikud valmis teevad. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Me teeme kõik, et vaenlasel oleks siin ebamugav liikuda," rääkis jaoülem nooremseersant Erik Sulg.

Sulg lõpetas ajateenistuse paar aastat tagasi. See ülikoolis õppivat noormeest ei häirinud, ta tõstis paar koolitööd teisele ajale ning liitus õppusega. "Päris hea meel oli kaaslastega uuesti kohtuda," tõdes ta ning lisas, et kui midagi paar aastat tagasi õpitust polnudki meeles, taastus kõik, kui õppusele minekuks autosse istuti.

9000 õppusel osaleja seas on lisaks liitlastele ning ajateenijatele suur hulk reservväelasi. Kui paljud reservväelased kutse vastu võtsid ning paljud neist reaalselt õppusele jõudsid, kaitsevägi veel öelda ei oska. "Kõik väeüksused, mis reservväelastega komplekteeriti, on võitlusvõimelised ja kõik on sujunud plaanipäraselt," kiitis õppuse üldjuht kindralmajor Indrek Sirel.

Reaalses sõjaolukorras oleks Sillamäe linn praegu okastraati täis ja sõdurid võtaksid einet mitte murul, vaid sügaval kaevikus. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Märkab igal pool

Sirel, kes pühapäeval külastas kõiki üksusi, kontrollimaks nende valmisolekut, tõdes, et ettevalmistusprotsess on sujunud nii, nagu planeeritud, vähemalt heale hindele ning üksused on lahingufaasiks valmis.

Selleaastast "Kevadtormi" iseloomustab linnalahingute rohkus: aktiivsed tegevused jõuavad nii Sillamäele, Kohtla-Järvele kui Jõhvi linna, aga ka Orule, Vokka ning Vaivarasse.

"Ma panen kohalikele elanikele südamele, et nad oleksid tegevusi nähes ettevaatlikud. Eriti kui tegemist on rasketehnikaga," ütles Sirel, rõhutades, et nähtavus ei ole suures masinas samasugune kui sõiduautos ning liikumisel võib tekkida pimedaid nurki.

Sireli sõnul proovivad nad õppust planeerida nii, et see segaks võimalikult vähe igapäevast elu, kuid kuna tegemist on siiski märkimisväärse koguse inimeste ja masinatega, mis liiguvad nii maal kui õhus, näeb märke tegevustest igal pool: juba paar päeva enne lahinguid võeti positsioonid punktides sisse. Kõik nii, nagu päris sõjas oleks. "Selle vahega, et siis oleksime me kaelani kaevikutes ja terve linn oleks okastraati täis," rääkis Kuperjanovi jalaväepataljoni kompanii ülem leitnant Mait Rembel, kelle üksus juba paar päeva Sillamäel lahingutegevuse algust ootas. "Meie ülesanne on meelitada vastased linna, et neid siin rünnata," rääkis ta.

Kohalikud elanikud on põõsastes automaatide ja kuulipildujatega valvel olevad sõdurid sõbralikult vastu võtnud: inimesed astuvad ligi, uurivad, millega on tegemist. Kõige rohkem tekitab õppus elevust lastes, kes nii Orul kui Sillamäel sõdureid igal sammul saadavad ning tegevusi ja relvi uudistavad.

Kolm nädalat kestvast kaitseväe õppusest "Kevadtorm" võtab kokku osa üle 9000 inimese ligikaudu 13 riigist. Õppuse peamine tegevuspiirkond on Lääne- ja Ida-Virumaa.

29. aprillist kuni 17. maini kestval õppusel kontrollib kaitsevägi lahinguplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite koostööd ja üksuste valmisolekut lahinguülesannete täitmiseks. Õppusel on peamine treenitav üksus 1. jalaväebrigaad ning õppuse intensiivseim osa kestab 2.-10. maini.