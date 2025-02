Tõnu Tubli korraldab Sillamäel muusikalise rännaku

Lisaks löökriistadel mängivale Tõnu Tublile on laval kitarrist Marvin Mitt ja bassimängija Indrek Mällo. Need on kolm ammust sõpra, keda ühendab kirg sellise muusika vastu, mis ei ole liigselt ette planeeritud. Rõhk on seatud üksteise ja hetke rütmi tajumisele − justkui vahelduseks kõigele muule, mida muusikuna läbi tegema peab. Džässi, hiphopi, dub´i ja paljude teiste stiilide seas end muretuna tundev trio mängib originaalloomingut, millest suurem osa sünnib laval koos musitseerides.