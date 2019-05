Vihmas sõidetud Põleva Kivi Rattamaratoni võitis Peeter Pruus

Maratoni peakorraldaja Ahti Leppik oli osalejatele ettevalmistanud põneva ja mitmekesise raja. Ratturid sõitsid muuhulgas läbi nii Kuremäe kloostri juurest kui vanast põlevkivikarjäärist. Suur osa rajast kulges aga 42 järvega Kurtna maastikukaitsealal. "See on rada, mille sarnast on mujalt Eestist raske leida," tõdes ta.