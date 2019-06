Ta oli rahul, et tänavu õnnestus ka noorte- ja matkasõidu rajad viia töötava põlevkivikarjääri juurde. "Veidi pelgasime, kuidas see vastu võetakse. Aga kõigile väga meeldis, et sai toimivast kaevandusest ja sammuva ekskavaatori juurest läbi sõita. Paljud said just seal teha endale mälestuseks väga ägeda foto," rääkis ta.