Tänavusel Narva energiajooksul osalejaid ootab põrgukuumus

Eesti ilmateenistuse prognoosi järgi on laupäeval Narvas sooja 26-28 kraadi. Mõned välismaised ilmaportaalid prognoosivad aga ka kuni 29kraadist palavust. Võimalikku äikest ja sellele järgnevat temperatuuri alanemist on oodata pigem õhtuks. Jooksjad on sõltuvalt distantsist aga rajal ajavahemikus kella 11-15.

Oodata on ligi 5000 osalejat

Narva energiajooksu sekretariaadi juht Kadi Möller soovitas ebatavaliselt kuuma ilmaga arvestada kõigil osalejatel. "Nii enne jooksu kui rajal olles tuleb tavalisest rohkem vedelikku tarbida. Panna selga heledamad jooksuriided ja pähe peakate. Jooksutempo tuleks nii palava ilmaga valida tavalisest aeglasem juba esimestel kilomeetritel."

Mölleri sõnul võib osalejate arv eelregistreerimise põhjal ulatuda viie tuhande lähedale, mis tähendaks üheksandat korda toimuva Narva energiajooksu osavõturekordit. "Tuleb muidugi arvestada, et osa nendest, kes plaanisid poolmaratonis tugevat tulemust joosta, võivad kuuma ilma tõttu ka loobuda," rääkis ta. "Kuid siiski on üsna tõenäoline, et tänavu tuleb osalejaid rohkem kui ühelgi varasemal aastal."

Lõpliku osalejate arvu puhul mängib suurt rolli ka see, kui palju lapsi kell 11.30 algavale lastejooksule tuleb. Mitmetel eelnevatel aastatel on jooksmas olnud ligikaudu tuhat kuni 12aastast last.

Kadi Mölleri hinnangul on tänavu veelgi rohkem kasvanud Ida-Virumaalt pärit jooksjate osakaal. "On hea meel, et see jooksusündmus on leidnud Narvas ja ka mujal Ida-Virumaal üha suuremat poolehoidu," sõnas ta.

Kui Ida-Virumaa suurim tööandja Eesti Energia on tavapäraselt olnud enegiajooksul kõige suurema esindatusega stardis, siis juba mitmel aastal on silmatorkavalt palju olnud ka Narva metalliettevõtte Fortaco särkides jooksjaid. Mullu oli neid 150 inimest. Ettevõtte peadirektor Larissa Šabunova rääkis, et selline üritus ühendab töötajaid ja loob hea tuju ning hoiab meeskonnavaimu. "Narva energiajooks tõmbab ka linnale tähelepanu ja kui seda on, siis toimub ka areng," tõdes ta mullu finišis.

Mukunga, Nurme ja Fosti

Et Narva energiajooksul selguvad traditsiooniliselt ka Eesti meistrid poolmaratonis, tulevad starti riigi parimad pikamaajooksjad eesotsas Tiidrek Nurme ja Roman Fostiga. Neile pakub konkurentsi mitmeid aastaid Eesti jooksuvõistlustel võite noppinud keenialane Ibrahim Mukunga.

Varasema plaani rünnata Eesti poolmaratoni rekordit rikub kuum ilm ilmselt ära, kuid põnevat heitlust esikoha pärast tasub siiski oodata.