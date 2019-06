Kestuskrossis Lätis tõusid kõik Jõhvi mehed poodiumile

Suures palavuses toimunud sõidul saavutas Riho Keerme enduurotsiklite seas teise koha. Allar ja Argo Keerme ning Tanel Rauk lõpetasid oma klassis kolmandana. "Vahepeal oli kestuskrossis pikem paus, kuna Eesti meistrivõistluste etapp jäeti ära," ütles Argo Keerme. Jõudumööda osaleti teistel, lühematel sõitudel, et käsi soojas hoida ja klubi väiksemate kogemustega sõitjad saaks oma tehnilisi oskusi lihvida. "Lühikesel rajal on lihtsam näha sõiduvigu, mis röövivad sekundeid, ja saab püüda neid kohe mitte korrata. Kestuskrossi rada on pikk ja selline tehnika lihvimine on seal raskendatud," rääkis Riho Keerme.

Kuigi ära jäänud etapp vähendas sõitmise võimalusi, oli selles nii mitmelegi sõitjale positiivne pool. "Vahepeal juhtus mitu raskelt ette aimatavat tehnilist riket, nii et ongi hea, et need avaldusid sarjades, kus me hooaja kokkuvõttes kõrgeid kohti püüdma ei läinud," selgitas Riho Keerme.

Nüüd, kui sõidetud on Läti kestuskrossi karikavõistluste kolm etappi, saab teha ka hooaja vahekokkuvõtte. Klubidest hoiab Jõhvi motoklubi kolmandat kohta. Enduuroklassis on Riho Keerme ja E2-s Tanel Rauk kolme etapi järel esimesel kohal. E1-s on Allar Keerme ja E3-s Argo Keerme teisel kohal.