Eesti korvpallitähed tulevad Jõhvi suvelaagrisse noori innustama

Reinar Hallik arvestab, et suvelaagrisse tuleb ligikaudu sada 6-18aastast poissi ja tüdrukut. "Sinna on oodatud nii meie oma korvpallikooli lapsed kui ka kõik need, kes alles mõtlevad korvpalliga tegelema hakata. See ongi suuresti eelkõige selle ala vastu huvi äratamise laager," sõnas ta, märkides, et igal laagripäeval tegeldakse lastega kolm tundi. "Trenni vahel on ka jutuajamised külalistega. Neilt saab küsida, autogramme paluda ja nendega pilti teha."