Sillamäe neiu võitis Euroopa noorte olümpiafestivalil kulla

Mirotvortseva rääkis, et läks starti lvõidumõtetega, aga ma ei saanud võidus ette kindel olla, sest konkurendid olid päris kõvad. "Aga läks päris hästi ja olen oma tulemusega rahul. Võiduga muidugi ka," sõnas ta.

16aastase neiu tulemuse tugevast klassist kõneleb seegi, et tegu sel aastal naiste arvestuses 18. ajaga maailmas.

Sillamäel Kannuka koolis õppiv neiu tõdes, et käimine pole Eestis väga populaarne. "Olen peaaegu ainuke, kes sellega tegeleb, aga mulle meeldib. Selleks, et Eestis üksi tehes võita Euroopa parimaid, on ainult üks valem: treenida, treenida, treenida,“ lisas ra