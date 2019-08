Pühajõe motokross tõi kokku paduamatöörid ja poolprofid

Kuna TOP 200 tähendab, et rajale tulevad väga erineva ettevalmistusega sõitjad, oli rajameistrite ees raske ülesanne kujundada võistlustrass selliseks, et oleks jõukohane kõigile. Päris 100% see ei õnnestu kuskil, aga samas on rada kõigile võrdne.