Illuka kestuskross möödus heas õhkkonnas

Pühapäeval Illuka rajal sõidetud Eesti kestuskrossi karikavõistluste etapp läks igati korda. Ilm soosis ettevõtmist ning kohtunikel ei tulnud lahendada mitte ühtegi protesti.

Aga ega see tähendanud, et võistlus igav olnuks. Sõit käis ikka võidu peale ja liivarada läks kohati järjest pehmemaks ning võttis tsiklid vänderdama ja kohati uputas neid sügavatesse aukudesse. Nii tuli pikal sõidul valida sobiv tempo, et tehnika ja mees ise lõpuni kestaksid.

"Uuel tsiklil oli hea minek ja pärast karpi jäämist stardis andsin kõvasti minna, et oma kohta parandada, kuid sain peatselt krampis käte näol karistuse kätte," ütles klassis E2 teise koha saanud Riho Keerme.

Teise koha oma klassis teenis idavirukatest veel Erki Rannamees, kes näitas klassis E1 sõidu esimeses pooles kiirust, mis palju kogenumad ahhetama võttis. Aga kaks tundi on pikk aeg ning lõpuni ei suutnud ta seda tempot hoida. Hobi B-klassis tuli teiseks Fred-Georg Pääro. Kõrgemale pjedestaaliastmele oli hobi D-klassis asja Riho Undil.