Maakondlik motokrossihooaeg lõpetatakse Kohtla-Nõmmel

Viimati kasutati Kohtla-Nõmme rada võistlemiseks eelmisel kevadel ning tolle ajaga võrreldes on rada läbi teinud märgatavaid muutusi. "Kui kõik püüavad rada lühemaks teha, et seda oleks odavam hooldada, siis meie tegime trassi hoopiski kilomeetri jagu pikemaks," ütles Argo Keerme Jõhvi motoklubist. Kasutatav rada on seekord ligi seitse ja pool kilomeetrit pikk ning lisatud on just tehnilisi lõike, kus tuleb peaga sõita. "Püüame võtta vanast tööstusmaastikust kõike, mis võtta annab. Kivine Skandinaavia moodi lõik ei ole arvatavasti kõikide Eesti sõitjate lemmik, aga rada on kõigile võrdne," lisas Riho Keerme Jõhvi motoklubist.