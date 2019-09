Eesti mehed jooksid Jõhvis etiooplaselt eest ära

Tänavusel Jõhvi rahvajooksul oodatud Keenia ja Etioopia maavõistlus jäi ära, kuna kahel eelmisel aastal Jõhvis võitnud keenialane Ibrahim Mukunga otsustas viimasel hetkel ümber Kuremaa järve jooksu kasuks, kus võitjat ootas 500 euro suurune auhind, mis oli 150 euro võrra suurem kui Jõhvis. Teise koha eest Kuremaal pidi aga Mukunga leppima sama suure auhinnarahaga, nagu maksis Jõhvis esikoht, ehk 350 euroga.

Võitja läks taganttuule toel oma teed

Jõhvi vallavanem Max Kaur teatas selle peale Põhjarannikule, et teeb spordikomisjonile ettepaneku, et vald suurendaks järgmisel aastal auhinnaraha, ja tema arvates võiks võitjale maksta 1000 eurot.

Eesti jooksukuulsuse Enn Selliku jooksukooli esindav etiooplane Muhhamed Nedi, kes on kolm aastat tagasi maratoni jooksnud kiiremini kui 2:20, oli Jõhvis platsis, kuid jäi alla kahele Eesti jooksjale, Mark Abnerile ja Dmitri Aristovile, kes alles kuus päeva tagasi jooksis Tallinnas maratoni ja tuli Eesti meistrivõistlustel neljandaks.

Klubi Treeningpartner esindav Mark Abner võitis ajaga 31.02, edestades klubikaaslast Aristovi ligemale poole minutiga. Abneri sõnul tegi tugev tuul jooksu raskemaks. "Aga kui 4 kilomeetrit oli joostud, tuli pärast pööret üks allatuult pikem lõik ja seal tegingi teistega vahe sisse. Pärast seda ei raatsinud ma eriti enam selja taha vaadata. Kui silla pealt alla tulime [Jõhvi pargist väljudes umbes 2,5 km enne lõppu], nägin, et edumaa on turvaline," ütles ta.

Kui varasematel aastatel on jooksurajal olnud ka mitmed Jõhvi vallavanemad, siis tänavu eelistas Max Kaur koguda jõudu järgmise aasta jooksuks, küll aga jõudis 5 km rajal õnnelikult finišisse Kohtla-Järve endine kurikuulus linnapea Jevgeni Solovjov, kel aastaid juba 71. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Võitja lisas, et auhinnaraha on kindlasti oluline, ent Jõhvi on kaunis linn ja siin on mõnus joosta. "Rada oli päris huvitavalt lahendatud, mõnes kohas oli teekate auklik või ebaühtlane, aga seda polnud pikalt," rääkis Abner.

Porine teelõik Jõhvi pargis oleks aga peaaegu ära rikkunud Ida-Virumaa parima jooksumehe Dmitri Aristovi võistluse. "Libisesin 3,5 kilomeetril ja kukkusin ning lõhkusin küünarnuki. Hingamine läks rütmist välja ja arvasin korraks, et see jooks on mul joostud − olin parajasti neljas ja olin hakanud tasapisi esimestele lähemale jõudma. Kuid pärast kukkumist lendas hoopis adrenaliin lakke ja sain sellest lisajõudu. Sain kilomeeter enne lõppu ka etiooplase kätte ja spurtisin lõpus ta eest ära," rääkis Aristov.

Ta märkis, et lõppkokkuvõttes oli Jõhvi rahvajooks temale tänavusel hooajal üks kergemaid võistlusi. "Pärast maratoni on tekkinud selline superkompensatsiooni periood: tunnen joostes mõnusat kergust," sõnas ta.

Aristov osales järjest neljal võistlusel ja tegi suurepärase seeria: neljapäeval kuulus Narva firmajooksul võidukasse teatevõistkonda Cafe Classics, reedel võitis Püssi seeriajooksu etapi, laupäeval oli teine Jõhvi rahvajooksul ja pühapäeval Rakvere rahvajooksul.

Etiooplane eksis rajal veidi

Muhhamed Nedi tulemust mõjutasid ka lisameetrid, mida tal pisut rajalt eksides tuli läbida. Etiooplase Jõhvi toonud Iisakust pärit Eesti jooksulegend Enn Sellik tõdes, et Nedil tuli elu vintsutuste tõttu vahepeal sisse pikem treeningpaus, kuid ta on viimasel ajal ägeda hooga oma tulemusi parandanud. Sellik on koostööst temaga saanud treenerina rohkelt huvitavat teavet, kuidas Etioopia tugev jooksukoolkond praegu treenib.

Jõhvi ja kogu Ida-Virumaa kiireim naine 10 km rajal oli Hillevi Velba. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Naistest läks Jõhvi rahvajooksu võit ajaga 38.48 rakverlanna Moonika Pillile, kes oli 39 sekundit kiirem jõhvilanna Hillevi Velbast. Kolmanda koha sai Saina Mamedova Sillamäelt.

5 km jooksu võitis meestest Aleksander Otto Alex Ojava ja Ragnar Krauvärgi ees ning naistest Jelizaveta Ševtsova, kes oli kiirem Julia Kisseljovast ja Erika Bugrovast. Noorte 1 km jooksu parimad olid Joonas Nurgamaa ja Herta Rajas.

Koos tillujooksu ja kepikõnniga oli tänavusel Jõhvi rahvajooksul ligemale 270 osalejat.