Sitked jooksjad läbivad Sillamäel ööpäevaga üle 200 kilomeetri

Teist aasta järjest toimuval Sillamäe ultrajooksul on osalejaid seitsmest riigist. Meestest kuulub favoriitide hulka lätlane Janis Actins, kelle kuus aastat tagasi joostud isiklik tippmark on üle 243 kilomeetri. Aga head hoogu on septembris 47aastaseks saanud lätlane näidanud ka tänavu, läbides näiteks Riia-Valmiera jooksul 100 kilomeetrit vaid kaheksa ja poole tunniga.