E-viisa tõi kaasa motodessandi

Eesti parimana lõpetas üldvõidu ja E3 esikohaga Priit Palatu Sõmerpalu motoklubist. Rauno Valdek oli E2-klassis neljas, Kalju Muruniit hobiklassis kolmas ja naiste teisele kohale platseerus Krissu Konoplitski Sõmerpalust. "Sõidu ajal purunes mul kett, aga õnneks piisavalt boksi lähedal, nii et sai tuua varuosi ja abilisi ning sõitu jätkata, kuigi kaotasin remondi tõttu kaks ringi," rääkis Krissu Konoplitski. "Rada kruusakarjääris oli muidugi kohalikele hobisõitjatele ränkraske. Natuke on praegu Baltikumi üldine tase sealsest kõrgem. Aga kahjuks ei osalenud mõned sealsed tippmehed, kellega oleks tahtnud mõõtu võtta. Nii et natuke on meie kohad petlikud," sõnas Keerme.