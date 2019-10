Everest lasi Narvas võidu käest, kuid sai esimese silma pähe

Ligemale poole tuhande pealtvaataja silme all Narva jäähallis toimunud mängus oli noor Everesti meeskond valmistamas tänavuse Eesti hokihooaja suurüllatust, kui Maksim Tšaltsevi ja Timur Barajevi kaks järjestikust väravat viisid viimasel kolmandikul Kohtla-Järve meeskonna 6:3 ette. Need väravad sündisid õige pea pärast kolmanda kolmandiku alguses toimunud suuremat rüselust, mille järel kohtunikud heldelt mõlema meeskonna mängijatele trahviminuteid jagasid.

Narva PSK on Eesti meistrivõistlustel nelja vooru järel 8 punktiga liider. 6 punkti on nii Tartu Välgul kui Tallinna Vikingil. Everestil on punkte vaid üks.