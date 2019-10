Mängijatega vangerdamine tõi Kohtla-Järve jalgpallimeeskonnale piinliku 0:18 kaotuse

Kui karikasarjas klohmis Narva Trans neile loosiga vastu tulnud neljanda liiga meeskonda, siis JK Järve hävis kohtumises meeskonnaga, kellega nad mängivad tugevuselt samas liigas. Olgugi et Tallinna Legion, kus teeb kaasa ka endine Eesti koondislane, Sillamäelt pärit Andrei Sidorenkov, on olnud esiliiga tänavune kindel valitseja ja tõuseb järgmiseks aastaks meistriliigasse, suutis JK Järve veel tänavu kevadel neile sitkelt vastu hakata: tasavägine mäng lõppes napi kaotusega 2:3.

Aina hullemaks läks

Laupäeval oli aga juba esimese 45 minutiga pall käinud kaheksa korda JK Järve väravas ning kuigi tundus, et hullemini enam ei saa, läks teisel poolajal mäng veelgi rohkem käest. Kui veerand tundi enne lõppu sai üks Järve mängijatest vigastada, ei olnud tema asemel platsile kedagi panna, sest varumeeste pink oli lihtsalt mängijatest tühi.

Seni pärines esiliigas tänavuse hooaja suurim skoor juuli algusest, mil seesama Legion nüpeldas Rakvere Tarvast 9:0, nüüd õnnestus Kohtla-Järve vastu seda saavutust topeldada. JK Järve jaoks on hooaja teine pool olnud küll allamäge veeremine, kus 16 mängust on õnnestunud võtta vaid üks võit ja kaks viiki, kuid suuri lüüasaamisi oli kuni laupäevani siiski välditud.

Põhimehed tagusid samal ajal väravaid duubli eest

Nimelt korraldas JK Järve laupäeval klubisisese taktikalise vangerduse. Et laupäeval oli JK Järve teisel meeskonnal teises liigas tähtis mäng Tartu Santosega, suunas ta suure osa esindusmeeskonna mängijatest duublisse, kus nad tegidki korraliku töö. 8:0 võit tagas JK Järve teisele meeskonnale järgmiseks aastaks koha teises liigas.

Esindusmeeskonna au pidid samas kaitsma paljud duubli mängijad. "Need noored poisid jäid kahjuks kõvasti hätta," tõdes treener.

Škaleta lisas, et sügisel kipub kolme meeskonnaga täiskasvanute eri liigades mängivat JK Järvet kummitama ka mängijate puudus. Kuigi hooaja alguses on ülesandmislehel nimekirjad pikad, langeb sügiseks osa mehi ikkagi rivist välja. "Paraku amatööride jalgpallis tuleb seda ette. Kombineerides mitme meeskonnaga, võib kahjuks selliseid hävinguid ette tulla, eks me õpime sellestki," tõdes ta.