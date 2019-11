Jalgpalliliit keelas Kohtla-Järve klubil välismaalaste palkamise

Reede hilisõhtul jalgpalliliidu kodulehele ilmunud lakooniline sõnum andis teada, et distsiplinaarkomisjon karistas Kohtla-Järve meeskonda finantsreeglite rikkumise eest keeluga registreerida teistest jalgpalliliitudest tulevaid mängijaid kahel järgneval ülesandmisperioodil. See tähendab, et ei eelseisval talvel ega järgmisel suvel välismängijad JK Järvega liituda ei saa. Karistus saab läbi alles 2021. aasta alguses.

Karistus maksuvõla eest

Samal põhjusel karistati ka järgmiseks aastaks meistriliigasse tõusnud Tallinna klubi Legion, ent nende puhul oli sama karistus tingimisi ja katseajaga. JK Järve puhul rakendub see aga kohe.

JK Järve presidendi ja treeneri Andrei Škaleta sõnul seisneb finantsreeglite rikkumine selles, et klubi jäi suvel hätta välismängijatele makstud palkadelt tööjõumaksude tasumisega. "Klubil oli ajutisi rahalisi probleeme. Meil tekkisid viivitused välismängijate palkade pealt maksude tasumisega," ütles ta, lisades, et peagi saavad võlad tasutud.

Maksuameti andmetel tekkis jalgpalliklubi Järve riigimaksude võlg augustis ning 24. novembri seisuga oli tasuda jäänud veel 6178 eurot. Koostatud graafiku kohaselt peaks Järve maksuvõlast vabanema järgmise aasta veebruaris.

Sel hooajal JK Järve eest mänginud välismaalased * Duvan Mosquera Torres (Kolumbia) * Mike Alfonso Rodriguez Borja (Kolumbia) * Christ Axel Fabrice Konan (Elevandiluurannik) * Yuri Sousa Lellis (Brasiilia) * Marcos Vinicius Duarte Dos Santos (Brasiilia) * Oleksandr Dekhtiarenko (Ukraina)

Andrei Škaleta hinnangul on jalgpalliliidu määratud karistus ebaõiglaselt karm ning paneb piduri klubi arengule. Välismaalasi on JK Järve hakanud palkama kahel viimasel hooajal. Tänavu oli meeskonnas koguni kuus välismaalast: kaks Brasiiliast, kaks Kolumbiast, üks Elevandiluurannikult ja üks Ukrainast.

Välismaalased on tulnud klubi arengule kasuks

Škaleta sõnul on see olnud vajalik, et tugevdada meeskonnasisest konkurentsi ja muuta klubi konkurentsivõimelisemaks eesmärgiga jõuda mõne aasta pärast meistriliigasse. "Seda on vaja, et meie oma noortel oleks motivatsioon klubisse jääda. Kui mängiksime esiliiga B-tasandil, siis sealt oleks väga keeruline jõuda noortekoondistesse, sest neid mänge jälgitakse vähe," rääkis ta.

Kohtla-Järvel on praegu valmimas ka täismõõtmeline kunstkattega jalgpalliväljak ning plaanis on vanalinnas paikneva staadioni uuendamine. "On selge, et mida kõrgemal tasemel Eestis mängime, seda rohkem tuleks neile uutele staadionidele ka pealtvaatajaid kaasa elama," sõnas ta.

Škaleta pole varjanud, et välismaalaste toomisega on JK Järve püüdnud otsida võimalusi klubi majandusliku järje parandamiseks. Plaan on anda neile võimalus end Kohtla-Järvel üles töötada ja Eesti liigades silma paista, et oleks võimalik nende edasimüügiga suurematesse klubidesse raha teenida.

"Mõne mängijaga oleme selles ka alt läinud, sest nad pole näidanud loodetud taset ja töötahet. Aga mõnega võib päris hästi minna," ütles ta, pidades silmas eelkõige Brasiilia poolkaitsjat Yuri Sousat, kes käis sel aastal testimas ka Šveitsi kõrgliigaklubis FC Zürich. Huvi on tuntud ka kolumbialasest ründaja Duvan Mosquera vastu, kes lõi lõppenud hooajal JK Järve kasuks esiliigas 15 väravat.