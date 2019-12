Aveli Uustalu astus sammu maailma parematele lähemale

Otepääl Audentese spordigümnaasiumis õppiva Aveli Uustalu kodune treener Alutaguse suusaklubis Timo Juursalu märkis, et nii tugeval võistlusel täiskasvanute arvestuses pole Aveli veel kunagi nii hästi sõitnud ja FIS punktide saak ületab pika puuga varasematel võistlustel nopitut.

Et Aveli Uustalu on teinud arengus sammu edasi, oli näha juba novembri alguses Põhja-Soomes toimunud esimese lume võistlustel, kus ta jõudis sprindis samuti eelsõidust edasi.

Skandinaavia karikavõistlused on murdmaasuusatamises maailma karikavõistluste järel tugevuselt teine võistlussari, kus teeb kaasa palju Soome, Norra ja Rootsi suusatajaid, kes on läbi tiheda konkurentsisõela pürgimas nende suurte suusariikide rahvuskoondistesse. Lisaks teeb selles sarjas kaasa ka üksikuid suusatajaid teistest riikidest.

Et Skandinaavia karikavõistlustel osalejad ei jää palju alla maailma tippudele, kõneleb tõsiasi, et Vuokattis reedel eelsõidus esikolmikusse jõudnud naised on maailma karika etappidel jõudnud 20 parema hulka.