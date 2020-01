Ida-Viru noori korvpallureid lihvib Serbia treener

Tellijale

Šešlija istus 16. detsembri õhtul koos Reinar Halliku ja tema korvpallikooli poistega Jõhvi kontserdimaja suure saali esireas, kui Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvedamisel toimunud kontserdil "Väike laul suurele lavale" astus oma räpilooga üles ka korvpallikooli poiss Ott Muttika. Elu ei koosne ainult korvpallist, sõnab Šešlija, kuid praegu on ta Ida-Virumaal selleks, et anda hoogu siinsele korvpallile ja samal ajal areneda ise võimalikult heaks korvpallitreeneriks. Aga jõuludeks ja aastavahetuseks kodumaale sõites teadis ta näiteks, et 2. jaanuaril ootas teda ees ühes ööklubis DJ sett.